Али Багов и Дауд Шайхаев сделали вес перед ACA 177
Сегодня, 27 июня, в Сириусе состоялась церемония взвешивания участников ACA 177. Полуфиналисты «Гран-при» ACA Али Багов и Дауд Шайхаев успешно сделали вес.
Вес Али Багова составил 70,65 кг, а его соперника — 70,75 кг. Бойцы сразятся за выход в финал Гран-при ACA в легком весе завтра, 28 июня.
Участники соглавного боя россияне Муслим Магомедов (93,45) и Григор Матевосян (93,35) также успешно вошли в лимит весовой категории.
Турнир ACA 177 пройдет в Сириусе с ДС «Большой». Начало в 15.20 мск.
Полный кард ACA 177:
Дауд Шайхаев — Али Багов
Муслим Магомедов — Григор Матевосян
Саламу Абдурахманов — Артем Фролов
Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов
Мухамед Коков — Артем Резников
Алихан Сулейманов — Карлос Спартас
Рустам Керимов — Клеверсон Силва
Леонардо Силва — Виталий Бигдаш
Амирхан Адаев — Виктор Макаренко
Апти Бимарзаев — Маркос Родригес
Владимир Васильев — Рамазан Эмеев
Хусейн Кушагов — Михаил Долгов
Ислам Мешев — Сайфуллах Джабраилов
Мансур Хатуев — Астемир Нагоев
Олег Оленичев — Сулим Баталов
Амазасп Мартиросян — Хамзат Сакалов
Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов
Зумсо Зураев — Араш Садеги
Александр Ковалев — Рустам Асуев