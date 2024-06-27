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Сегодня, 16:06

Али Багов и Дауд Шайхаев сделали вес перед ACA 177

Виктория Кравченко
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Сегодня, 27 июня, в Сириусе состоялась церемония взвешивания участников ACA 177. Полуфиналисты «Гран-при» ACA Али Багов и Дауд Шайхаев успешно сделали вес.

Вес Али Багова составил 70,65 кг, а его соперника — 70,75 кг. Бойцы сразятся за выход в финал Гран-при ACA в легком весе завтра, 28 июня.

Участники соглавного боя россияне Муслим Магомедов (93,45) и Григор Матевосян (93,35) также успешно вошли в лимит весовой категории.

Турнир ACA 177 пройдет в Сириусе с ДС «Большой». Начало в 15.20 мск.

Полный кард ACA 177:

Дауд Шайхаев — Али Багов

Муслим Магомедов — Григор Матевосян

Саламу Абдурахманов — Артем Фролов

Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов

Мухамед Коков — Артем Резников

Алихан Сулейманов — Карлос Спартас

Рустам Керимов — Клеверсон Силва

Леонардо Силва — Виталий Бигдаш

Амирхан Адаев — Виктор Макаренко

Апти Бимарзаев — Маркос Родригес

Владимир Васильев — Рамазан Эмеев

Хусейн Кушагов — Михаил Долгов

Ислам Мешев — Сайфуллах Джабраилов

Мансур Хатуев — Астемир Нагоев

Олег Оленичев — Сулим Баталов

Амазасп Мартиросян — Хамзат Сакалов

Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов

Зумсо Зураев — Араш Садеги

Александр Ковалев — Рустам Асуев

Али Багов
Дауд Шайхаев
ММА
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