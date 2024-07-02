Керимов заявил, что заслужил бой с чемпионом ACA

Бывший чемпион ACB и ACA в легчайшем весе Рустам Керимов рассказал, почему ему интересен в качестве соперника Павел Витрук, а не Джамбулат Селимханов.

«Вызов Джамбулата Селимханова не стал неожиданным. Он уже три-четыре раза его бросал. Я видел, но мне пока это не интересно. У меня другое имя. Я брал пояс, был четыре года чемпионом лиги. Давайте, все будут меня вызывать, кто выиграл два-три боя. Это нормально. И я уважаю этого парня. Кто-то должен кого-то вызывать. Но сейчас я у подножья пояса. Где Ислам Омаров, где ты? (Смеется.)

А серьезно в 66 я пока не топовый боец. Официально провел только один бой. Будет неправильно и некорректно с моей стороны вызывать сейчас топовых бойцов или чемпиона. Рано. Сейчас я должен подраться за пояс в 61 кг с Павлом Витруком. Я это заслужил. Я не должен ждать. Пусть потом победителя нашей пары сведут с победителем Гран-при. Это же наоборот добавит интереса. Я уважаю лигу, поддержу ее решение, но и сам я что-то говорить должен», — приводит слова Керимова MMA.Metaratings.ru.

Керимов на турнире ACA 177 одержал победу над Клеверсоном Сильвой. Для Рустам эта победа стала третьей после поражения Олегу Борисову, которому он уступил пояс. После победы над Сильвой Керимов попросил лигу организовать ему титульный поединок с действующим чемпионом легчайшего веса Павлом Витруком.