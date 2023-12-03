Бадаев заявил, что в ACA хотели бы вернуть Вартаняна

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на вопрос, на каких условиях лига будет готова вернуть Эдуарда Вартаняна.

«Для того, чтобы обсуждать условия нужно начать переговоры. Если переговоры начнутся, тогда мы начнем обсуждение. В июне 2023 года, когда мы делали Эдуарду предложение, это была немного другая ситуация, стоимость и, скажем так, актуальность на тот момент. Он шумел сразу после победы в Гран-при.Но сейчас шум подзатих, его не так обсуждают и так далее. Соответственно, рыночная стоимость, как бы это грубо не звучало, она не может быть такой, какой была в тот момент. В любом случае Эдик — хороший боец, он нам всегда был интересен. Естественно, мы бы хотели его вернуть. Начнем переговоры и там посмотрим, к чему придем», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

32-летний Вартанян провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед (8 — нокаутом) и потерпел 4 поражения. Он является победителем Гран-при АСА в легком весе 2023 года.