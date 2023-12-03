Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 19:44

Бадаев заявил, что в ACA хотели бы вернуть Вартаняна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на вопрос, на каких условиях лига будет готова вернуть Эдуарда Вартаняна.

«Для того, чтобы обсуждать условия нужно начать переговоры. Если переговоры начнутся, тогда мы начнем обсуждение. В июне 2023 года, когда мы делали Эдуарду предложение, это была немного другая ситуация, стоимость и, скажем так, актуальность на тот момент. Он шумел сразу после победы в Гран-при.Но сейчас шум подзатих, его не так обсуждают и так далее. Соответственно, рыночная стоимость, как бы это грубо не звучало, она не может быть такой, какой была в тот момент. В любом случае Эдик — хороший боец, он нам всегда был интересен. Естественно, мы бы хотели его вернуть. Начнем переговоры и там посмотрим, к чему придем», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

32-летний Вартанян провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед (8 — нокаутом) и потерпел 4 поражения. Он является победителем Гран-при АСА в легком весе 2023 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-rasskazal-na-kakikh-usloviyakh-v-aca-budut-gotovy-vernut-vartanyana-311595/
Эдуард Вартанян
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов рассказал, что бойцы часто отказываются драться с ним

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости