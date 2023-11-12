Лев Мазараки: «Горный университет является одним из центров развития студенческого спорта в стране»

10 ноября 2023 года в спортивном студенческом клубе Санкт-Петербургского горного университета прошла открытая тренировка 6-кратного чемпиона мира по кикбоксингу Владислава Туйнова. Организатором третьего по счету мастер-класса для студенчества выступила Федерация кикбоксинга России и Группа компаний Стилобат.

В северной столице Горный университет является студенческим центром развития единоборств. Сборные команды вуза — сильнейшие в России по таким видам спорта как дзюдо, карате и кикбоксинг. В этом году команда кикбоксеров Горного завоевала золото в общекомандном зачете на соревнованиях Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги по кикбоксингу.

Мастер-класс от самого титулованного российского кикбоксера Владислава Туйнова стал долгожданным событием в Горном университете и собрал более 50 студентов-кикбоксеров спортивного клуба вуза «Горняк». Имя Туйнова. мастера спорта международного класса по кикбоксингу, входит в топ 10 лучших кикбоксеров планеты. Владислав обладатель множества титулов, среди них: 6-кратный чемпион мира, чемпион Европы W5 и MTA , интерконтинентальный чемпион W5, чемпион России по WFMC, чемпион России ФКР, «Боец года» по версии W5 2016. Владислав представляет одну из сильнейших российских школ кикбоксинга под руководством Андрея Чадина и своей спортивной биографией доказал, что мировые звезды кикбоксинга готовятся в России. Хочется отметить, что в этом году Туйнов принял участие в Чемпионате России для студентов и возглавил верхушку пьедестала.

Фото Павел Галактионов

В течение двух часов в Горном университете Владислав Туйнов делился профессиональным опытом, тонкостями психологической настройки к соревнованиям, демонстрировал наиболее эффективные упражнения для подготовки к боям, подробно разобрал свою фирменную технику лоу-киков, ударов коленями, связки ударов руками.

Лев Мазараки, Председатель совета директоров Группы компаний Стилобат, член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России:

«Горный университет является не только ключевым форпостом для подготовки инженерных кадров для промышленных российских предприятий, но и одним из центров развития студенческого спорта в стране. Современный спортивный клуб вуза, где преподают увлеченные своим делом тренеры — профессионалы с большой буквы. Они вносят большой вклад в российский кикбоксинг, готовят амбициозные спортивные кадры, которые дают региону и нашей стране медали. Особенно хочу отметить, что поддержку уже второму мероприятию оказывает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга».

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, глава Республики Калмыкия и многократный чемпион мира и Европы Бату Хасиков:

« Сейчас, когда мы живем в период турбулентности и вызовов, стоящих перед нашей страной, как никогда актуальны детский и студенческий спорт, который является основой для формирования правильных ценностей, знания истории своей страны и любви к ней. Кикбоксинг является одним из самых доступных видов единоборств, а также одним из наиболее эффективных с точки зрения развития физической формы и выносливости. Именно спорт, а особенно боевые искусства, кикбоксинг помогают формировать силу духа, стержень личности подрастающего поколения. Поэтому мы делаем все, чтобы показать привлекательность кикбоксинга, привлечь в наш вид спорта как можно больше занимающихся. До конца года проведем еще два мастер-класса для студентов МГИМО и НИУ ВШЭ в Москве « .

Фото Павел Галактионов

Напомним, первым вузом, чей спортивный клуб распахнул двери для проведения мастер-классов Федерации кикбоксинга России стал МГТУ им Н.Э. Баумана, где в мае открытую тренировку провели Анастасия Янькова, Владислав Туйнов и Артем Пашпорин. Следующей площадкой для популяризации кикбоксинга среди студентов стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, где мастерством делились Даци Дациев и Владимир Тюрин.

(Екатерина Снеткова)