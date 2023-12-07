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Кратос: «Не знаю, зачем судьи тянут Самурая. Это накладывает негатив на идею Top Dog»

Алина Савинова
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Кулачный боец Top Dog Сергей «Кратос» Калинин заявил о поддержке Наима «Самурая» Давудова со стороны судей.

«Я почти каждый день смотрю бокс. Флойд Мейвезер — такой же сын судей. В некоторых боях он проиграл, но отдавали победу ему. Здесь то же самое. Не знаю, зачем тянут Самурая. Это накладывает негативный отпечаток на идею Top Dog. Люди будут думать, что можно решать проблемы через судей и убегания от соперника. Все идет к тому, что будут работать на касания вместо того, чтобы реально выкладываться. Не думаю, что 100 тысяч сильно мотивируют идти в зарубу. Скорее дело в характере каждого человека. Считаю, что чемпион не должен так боксировать. По моим меркам это просто некрасиво», — цитирует Калинина MMA.Metaratings.ru.

18 ноября на турнире Top Dog 25 в Уфе 24-летний Давудов победил единогласным решением судей немца Сержа Михеля и отстоял чемпионский титул в среднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kratos-kogda-sudi-tyanut-samuraya-eto-nakladyvaet-negativ-na-ideyu-top-dog-312972/
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