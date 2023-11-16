Тренер Романкевича: «После победы над полуживым Дациком бой Пети с Минеевым выглядит смешно»

Денис Гончаренок, тренер кикбоксера и бойца ММА Петра Романкевича, оценил вероятность проведения боя между белорусом и россиянином Владимиром Минеевым.

«Минеев не отказывается драться. Главное, чтобы этим заинтересовался один из промоушенов. Теоретически весной следующего года это возможно. С Вовой все хотят подраться. И я мог бы. Хотение — это одно, а действительность — это другое. Речь идет о бое по кикбоксингу. По ММА шансов ноль. Это пока вилами по воде писано. Пете надо пару боев провести. Бой-два подерется. Петя будет бросать вызовы. Сейчас, после победы над полуживым Дациком, бой с Минеевым выглядит смешно», — цитирует тренера Legalbet.

28 октября Романкевич одержал победу над россиянином Вячеславом Дациком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. На счету 33-летнего белорусского бойца 6 побед и 1 поражение за карьеру в ММА.