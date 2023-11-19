Бокс/ММА
Другие единоборства
Кикбоксинг
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Кикбоксинг

Сегодня, 06:10

Гаджиев о бое Минеев — Штырков: «Ваня не выглядел как мешок. Порадовал»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подвел итоги боя по кикбоксингу между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Я бы не сказал, что Иван меня удивил. Я и предполагал, что бой навяжет, но он смотрелся лучше, чем я думал. Это факт, — сказал Гаджиев «СЭ» — Это не удивление, а констатация факта. Молодец. Людей он порадовал».

«Он был, он дрался, он не стеснялся. Он не выглядел как груша. Он был опасен, согласитесь? Если вспомните Карвальо, смотришь и думаешь: «Он вообще как выигрывать собрался?». А у Вани было понимание как выиграть. Другое дело он никак Ваню достать не мог. Видно было, что Вова контролирует бой».

Минеев победил Штыркова единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир по кикбоксингу, который проходил 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна».

Владимир Минеев
Иван Штырков
Камил Гаджиев
0
Кикбоксинг: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова скончалась на 71-году жизни
Киллера Ореховской ОПГ Сашу Солдата освободили спустя 24 года
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Романкевича: «После победы над полуживым Дациком бой Пети с Минеевым выглядит смешно»

Минеев объяснил, почему вышел на бой в футболке с изображением Путина

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости