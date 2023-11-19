Гаджиев о бое Минеев — Штырков: «Ваня не выглядел как мешок. Порадовал»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подвел итоги боя по кикбоксингу между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Я бы не сказал, что Иван меня удивил. Я и предполагал, что бой навяжет, но он смотрелся лучше, чем я думал. Это факт, — сказал Гаджиев «СЭ» — Это не удивление, а констатация факта. Молодец. Людей он порадовал».

«Он был, он дрался, он не стеснялся. Он не выглядел как груша. Он был опасен, согласитесь? Если вспомните Карвальо, смотришь и думаешь: «Он вообще как выигрывать собрался?». А у Вани было понимание как выиграть. Другое дело он никак Ваню достать не мог. Видно было, что Вова контролирует бой».

Минеев победил Штыркова единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир по кикбоксингу, который проходил 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна».