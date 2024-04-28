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28 апреля, 23:04

Сарнавский: «Минеев оказался наголову сильнее Глухова»

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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский оценил победу Владимира Минеева над Константином Глуховым.

«Неплохой бой. Получил от него удовольствие, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сарнавского. — Было понятно, что Глухову будет тяжело что-то противопоставить Минееву. 44 года — почетный возраст. Владимир моложе и наголову сильнее. Но Константин пытался. Первые три раунда больше походили на спарринг, а четвертый и пятый получились жесткими. Эти раунды Владимир четко забрал. Дали 50-45. Все по делу. Минеев в хорошей форме. В этом весе Владимир оказался быстрее, чем я ожидал, провел хороший бой».

Встреча Минеева и Глухова прошла по правилам кикбоксинга. Минеев победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Источник: mma.metaratings.ru
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