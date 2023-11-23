Украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк погиб в зоне СВО

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк погиб в зоне СВО, информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Комитета молодежи и спорта Верховной рады Украины.

Сообщается, что 12 ноября он подорвался на мине и после ампутации ноги скончался в среду в больнице.

Заслуженный мастер спорта Украины Лысюк работал преподавателем на кафедре физической подготовки Академии государственной пенитенциарной службы.