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Сегодня, 14:30

Аскеров: «Хасбику порой должны говорить: «Братишка, не перегибай»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский кикбоксер Джабар Аскеров поделился мнением о популярности блогера Хасбуллы Магомедова.

— Посмотрите, кто становится героями. Есть Хасбулла... я не хочу плохо о нем отзываться, дай бог ему крепкого здоровья, но... как люди выбирают приоритеты, как это может быть интересно? Я смотрю порой и думаю, ***** [блин], где не там Земля завернула, что мы к такому пришли? Люди перестали читать, перестали развиваться. Как героями и идолами для людей стали такие ребята, как Мурад Легенда. Да, это смешно немного, грязный юмор, но это ненадолго. Как стали учить жизни, трактовать такие люди, как Хасбулла? «Ты не так делаешь, ты не то делаешь». Хасбулла учит людей религии иногда. Что?! Где, как, почему так произошло? Это для меня остается вопросом, я стараюсь защитить от этого себя, свою семью, окружение.

— Вы понимаете природу популярности Хасбуллы?

— Нет, я не знаю, людям нравится. Клянусь Господом, желаю ему блага, достатка, здоровья, но люди, которые его окружают, должны порой говорить: «Эй, братишка, не перебарщивай. Получил свое — успокойся». Но об этом никто не говорит, все посмеялись и еще больше его подстегнули к каким-то глупостям. Куда мы идем? Я не знаю, в какую-то пропасть.

Прошлый поединок Аскерова состоялся 28 октября на турнире RCC Fair Fight, где он встретился с Мамукой Усубяном и уступил единогласным решением судей.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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