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25 февраля, 11:43

Клименко: «Логично, что Вартанян и Исмагулов дерутся по правилам кикбоксинга»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко считает Дамира Исмагулова фаворитом в поединке по правилам кикбоксинга против Эдуарда Вартаняна.

«На самом деле не вижу ничего плохого в том, что бой проходит по правилам кикбоксинга. В принципе все логично. Понятно, почему два топовых бойца не хотят рисковать своим рекордом. Возможны какие-то подписания. В любом случае, с точки зрения медиа это крутой бой. Я с удовольствием его посмотрю. По моим ощущениям у Дамира чуть больше опыта в ударной дисциплине. Соответственно больше шансов», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Исмангулов и Вартанян проведут поединок 2 марта на турнире «Наше Дело».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/klimenko-logichno-chto-vartanyan-i-ismagulov-derutsya-po-pravilam-kikboksinga-337566/
Эдуард Вартанян
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