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Сегодня, 21:30

Минеев победил Глухова на турнире в Ульяновске

Алина Савинова
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Россиянин Владимир Минеев единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) победил Константина Глухова из Латвии на турнире ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights.

Спортсмены провели поединок по правилам кикбоксинга во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. Формат боя предусматривал пять раундов по три минуты.

В ноябре прошлого года 34-летний Минеев победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в бою по правилам кикбоксинга. 44-летний Глухов в предыдущий раз дрался 14 июня 2023-го. На турнире AMC Fight Nights 120 латвиец одолел Михаила Газаева единогласным решением судей.

«СЭ» проводил текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Владимир Минеев
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Владимир Минеев — Константин Глухов: началась прямая трансляция турнира боя

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