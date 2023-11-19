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Минеев объяснил, почему вышел на бой в футболке с изображением Путина

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев объяснил, почему вышел на бой против Ивана Штыркова в футболке с изображением Владимира Путина.

«Я вообще поддерживаю нашего Президента. Поддерживаю детей, которые находятся в зоне СВО. Хочу посвятить этот бой нашим парням, которые на передке. Все мы ждем побед», — сказал Минеев журналистам после победы над Штырковым.

Минеев победил Штыркова единогласным решением судей. Бойцы встретились 18 ноября на турнире по кикбоксингу в Сочи.

Владимир Минеев
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