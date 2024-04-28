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Владимир Минеев — Константин Глухов: время начала и где смотреть трансляцию боя

Владимир Минеев проведет поединок с Константином Глуховым 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия

Турнир ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights пройдет во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске в воскресенье, 28 апреля. В главном событии вечера состоится поединок в весовой категории свыше 91 кг между россиянином Владимиром Минеевым и латвийцем Константином Глуховым. Начало — в 17.00 по московскому времени. Формат боя — 5 раундов по 3 минуты по правилам кикбоксинга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за поединком Минеев — Глухов можно на канале UDAR.

34-летний Минеев в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, 1 поражение, еще один поединок завершился вничью.

У 44-летнего Глухова в смешанных единоборствах — 35 побед и 17 поражений.

Владимир Минеев
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Владимир Минеев — Константин Глухов: дата боя и где смотреть трансляцию

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