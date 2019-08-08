Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

Победитель Олимпийских игр-2016 года дзюдоист Хасан Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Токио. Турнир пройдет с 25 августа по 1 сентября, информирует ТАСС.

Также в состав мужской команды вошли Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Михаил Пуляев (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба - до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (оба - до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В состав женской команды вошли Ирина Долгова, Сабина Гилязова (обе - до 48 кг), Наталья Кузютина, Алеся Кузнецова (обе - до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе до 78 кг).

В командных соревнованиях российскую команду представят Евгений Прокопчук, Руслан Шахбазов, Михаил Игольников, Лечи Эдиев, Хусен Халмурзаев, Кирилл Денисов, Ксения Чибисова, Алена Прокопенко, Наталья Голомидова, Мадина Таймазова и Анна Гущина.