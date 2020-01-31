Екатеринбург примет турнир «Большого шлема» по дзюдо

Екатеринбург в четвертый раз в своей истории примет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». С 13 по 15 марта на арене ДИВСа соберутся более 50 национальных сборных, в том числе и российская команда. «Большой шлем» по своему масштабу уступает только Олимпийским играм.

За три соревновательных дня спортсмены разыграют 14 комплектов наград — семь среди мужчин и семь среди женщин. Кроме медалей, на кону будет стоять и призовой фонд — победители и призеры разделят между собой 154 000 долларов. Также турнир станет одной из последней возможностей побороться за квалификационные очки — в июле Токио принимает летнюю Олимпиаду.

«Большой шлем» представляет из себя серию из шести турниров, каждый этап которой проходит в разных странах. Помимо Екатеринбурга соревнования пройдут в Париже, Дюссельдорфе, Баку, Абу-Даби и Токио. Заявки на участие в российских стартах подали уже 148 атлетов из 34 стран — ожидается, что к началу марта этот список увеличится до 500 дзюдоистов из 50 стран. (Михаил Потапов)