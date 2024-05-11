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Сегодня, 07:41

Чопанов: «Принципиально важно было выиграть у Пираса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский дзюдоист Мурад Чопанов назвал принципиальной победу над итальянцем Маттео Пирасом в финале турнира Большого шлема в Астане.

«Как груз с плеч упал, это последний турнир до Олимпийских игр, хотелось максимально пробороться. Приятно, что я первым в нашем весе вошел в олимпийский рейтинг, благодарен личным тренерам, которые были со мной, разбирали каждую схватку, каждого соперника. Принципиально важно было выиграть у итальянца, поскольку полгода назад в Токио я ему проиграл», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России Чопанова.

10 мая Чопанов победил Пираса и завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Астане в весовой категории до 66 кг.

Источник: https://tass.ru/sport/20763849
ММА
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Российский дзюдоист Чопанов выиграл турнир «Большого шлема» в Астане

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