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Боец поп-ММА Ибрагим Исламов отправлен в СИЗО

Евгений Козинов
Корреспондент
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Представитель бойца поп-ММА Ибрагима Исламова сообщил, что спортсмен арестован и отправлен в СИЗО до 24 июня. 25-летний боец был задержан после ДТП в Санкт-Петербурге.

«Суд отправил Никархо в СИЗО до 24 июня. Он признал свою вину и готов понести ответственность», — цитирует ТАСС представителя Исламова.

Исламов известен по выступлениям в Hardcore FC, Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. 23 мая в Тольятти у него был запланирован бой с Яковом Букиным на турнире Ural FC 7 по правилам К1 в полусреднем весе.

Источник: https://tass.ru/sport/20761525
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