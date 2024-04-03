Валуев — о поражении Цзю: «Многое кроется в рассечении»

Депутат Государственной думы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев (50-2) прокомментировал поражение Тима Цзю (23-1) Себастьяну Фундоре (21-1).

«Как жаль. Действительно, по-моему, многое кроется в рассечении. Желаю Тиму восстановить силы и доказать, что он лучший», — написал Валуев в соцсети X.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.