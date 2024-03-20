Теренс Кроуфорд стал обязательным претендентом на титул Тима Цзю

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) подтвердил свой статус «Суперчемпиона WBO» во время визита в санкционный орган, сообщает The Ring. Этот статус позволяет претендентам на титул WBO сразу же подраться за него в другой весовой категории. Таким образом, победитель боя между Тимом Цзю (23-0) и Себастьяном Фундорой (20-1), вероятно, встретится с «Бадом».

Изначально Цзю должен был подраться с Китом Турманом (30-1), но американец снялся с боя из-за травмы. Бой Цзю с Фундорой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.