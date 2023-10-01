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Сауль Альварес — о бое с Кроуфордом: «Это не имеет смысла»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) заявил, что пока что не рассматривает поединок с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Если бой будет иметь смысл, то вперед, но сейчас бой с Теренсом Кроуфордом не имеет смысла. Я только что выиграл, дайте мне насладиться этим. Это настоящий Канело, я наконец-то вернулся. Я чувствую себя прекрасно и счастлив, потому что давно не чувствовал себя так. Я вернулся», — приводит слова Альвареса DAZN.

Альварес победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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