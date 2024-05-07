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Сегодня, 10:30

Реванш между Усиком и Фьюри состоится в октябре в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что независимо от результата боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) их реванш пройдет 12 или 13 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Об этом Аль-Шейх сказал в интервью ESPN.

При этом бой между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) отложен на конец года.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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