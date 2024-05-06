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Сегодня, 18:05

Наоя Иноуэ нокаутировал Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе

Руслан Минаев
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Наоя Иноуэ.
Фото Global Look Press

Японец Наоя Иноуэ нокаутировал мексиканца Луиса Нери в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе. Бой проходил в Токио (Япония).

В этом поединке японцу впервые в карьере отсчитали нокдаун.

Для Нери поражение стало вторым в карьере, на его счету 35 побед. Иноуэ, который является вторым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, одержал 27-ю победу (24 нокаута) в 27 поединках.

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