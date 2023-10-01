Американский промоутер уверен, что Тим Цзю выступил бы лучше Чарло в бою с Альваресом

Один из ведущих промоутеров в мире, владелец промоутерской компании DiBella Entertainment Лу ДиБелла считает, что чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) дал бы абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) более конкурентный бой, чем чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелл Чарло (35-2).

«Не думаю, что у Тима Цзю были бы те же проблемы, что у Чарло. Простой сказался на Чарло. В поединке с таким парнем, как Канело, это имело значение. И дело не в габаритах и уровне. Чарло не был готов к бою», — написал ДиБелла в соцсети X.

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.