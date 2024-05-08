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Сегодня, 08:35

Джейк Пол — о бое с Тайсоном: «Один из нас должен умереть»

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Это война. Я люблю этого парня, но как только был назначен профессиональный бой, один из нас должен умереть. Он относится к этому очень, очень серьезно, и именно это сделает бой потрясающим для всех болельщиков. Он убийца. Я перехожу в супертяжелый вес, так что у него будут некоторые преимущества, но именно это и сделает бой захватывающим. Мы оба обладаем нокаутирующей силой.

И он сам хотел, чтобы это был профессиональный бой. Мы выясняли правила, и Майк сказал: «Я хочу, чтобы это был профессиональный бой. Я хочу покончить с этим парнем и прекратить всё, что он делает». Я просто хочу прояснить, что именно Майк Тайсон хотел, чтобы это был профессиональный бой. Что бы ни случилось, это война. Если он уронит меня, я смогу встать, но если я уроню его, он должен сам решать, вставать ему или нет», — сказал Пол talkSPORT.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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