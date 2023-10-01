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Сегодня, 11:44

Рой Джонс оценил победу Сауля Альвареса над Чарло: «Он вернулся»

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) похвалил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) за его выступление в бою с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2).

«Канело показал отличное выступление. Сегодня он вернулся. Многие сбрасывали его со счетов, но Канело пока не готов сдавать. Как говорят в боксе, одно-два поражения — и ты завершаешь карьеру. Но не в этом случае. Если у боксера еще остаются силы, то ему следует выступать дальше. И Канело показал, что он по-прежнему один из топовых бойцов», — сказал Джонс YouTube-каналу Fight Hub TV.

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Рой Джонс
Сауль Альварес
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