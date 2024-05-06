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Сегодня, 18:17

Бивол о новом сопернике Зинаде: «Лучше, чем ничего»

Руслан Минаев
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий поединок с ливийцем Маликом Зинадом.

Ранее Бивол должен был подраться с соотечественником Артуром Бетербиевым, но он 4 мая получил разрыв мениска.

«Зинад сейчас отбоксировал за вторую строчку рейтинга IBF. Нам сказали: «Можно с ним». И мы ответили: «Лучше, чем ничего». Это соперник другого плана с другими антропометрическими данными. Это бокс, приходится принимать как есть. Не всегда от нас все зависит, как я уже сказал», — цитирует Бивола matchtv.ru.

Бивол провел за карьеру 22 боя и не потерпел ни одного поражения. На счету Зинада — 22 победы (16 нокаутов) в 22 поединках.

Источник: matchtv.ru
Бокс
Дмитрий Бивол
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