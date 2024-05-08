Джермалл Чарло арестован за вождение в нетрезвом виде

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (33-0) арестован в Техасе за вождение в состоянии алкогольного опьянения и невыполнении требования об остановке транспортного средства.

По данным полиции, Lamborghini Urus Чарло столкнулась с другой машиной, а когда сотрудники полиции попытались остановить Чарло, он проигнорировал их. В итоге они остановили его, и в его крови была обнаружена концентрация алкоголя в крови, почти в два раза превышающая допустимую норму. Боксер был отпущен под залог на общую сумму 9 500 долларов.

Чарло победил Хосе Бенавидеса-младшего (28-3) в 10-раундовом поединке единогласным решением судей (100-90, 99-91, 98-92). Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в «Michelob Ultra Arena» в Парадайсе, США.