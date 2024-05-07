Джордж Камбосос: «Ломаченко — Альберт Эйнштейн из мира бокса»

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) назвал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) умнейшим боксером.

«У Ломаченко в боксе интеллект Альберта Эйнштейна. Но я верю, что он потерял мотивацию к боям, и я хочу победы больше, чем он. Я очень взрывной и динамичный. Я не боюсь никого. Я выхожу на лучших. Мое резюме говорит само за себя. Я хочу жесткого боя. Я хочу драки», — приводит слова Камбососа Boxing Scene.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.