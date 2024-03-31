Диллиан Уайт о бое Фьюри и Усика: «Победит тот, кто больше этого хочет»

Экс-временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (30-3) поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Я затрудняюсь делать прогноз на этот бой. Очень сложно выбрать победителя. Можно привести доводы в пользу обоих парней, и это 50 на 50. Победит тот, кто больше этого хочет, кто усердно работает на тренировках», — сказал Уайт Boxing Social.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.