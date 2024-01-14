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Сегодня, 14:29

Валуев о смене гражданства среди спортсменов: «Пусть уходят, но не возвращаются»

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Николай Валуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно делают, что меняют гражданство.

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно. Исходить сейчас необходимо из понимания, что люди гибнут за Родину, защищая ее. Кто-то же хочет петь, соревноваться, изобретать, снимать фильмы и многое другое. Спортсмены ничем не выделяются среди всех. Остается выбор. Такое время. А народ решит, нужны ли нам всем релоканты и уехавшие», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

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