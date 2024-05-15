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Сегодня, 09:44

Уайлдер опасается, что Тайсон может впасть в кому после боя с Полом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) против того, чтобы бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) выходил на ринг на бой с Джейком Полом (9-1).

«Плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому что он не был на ринге 20 лет, так что они не должны выдавать ему лицензию только из-за того, кто он такой. Именно так люди теряют свое здоровье.

Не дай бог, чтобы он получил травму. Боксеры могут получить удар в неподходящем месте и в неподходящее время, есть много примеров, когда парней вводили в кому. Это легко сделать. Он слишком стар для этого. В конце концов, им плевать на Майка. Мы можем говорить о плюсах и минусах, но, в конце концов, им наплевать», — сказал Уайлдер Sportsbook Review.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Джейк Пол
Майк Тайсон
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