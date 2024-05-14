Гассиев проведет следующий поединок в августе
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мурат Гассиев должен провести следующий поединок в августе, сообщили в команде спортсмена.
Ранее уроженец Владикавказа перенес операцию на позвоночник.
«Мурат восстановился после травмы. Планируем его бой на август», — передает слова представителя команды Гассиева ТАСС.
В активе 30-летнего Гассиева 33 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед и потерпел два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.
В своем последнем бою Гассиев уступил шведу Отто Валлину в сентябре прошлого года. Бой завершился в десятом раунде.
Источник: ТАСС
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