Фьюри: «Любой упадет, если ему хорошо прилетит в печень»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) ответил на вопрос, упадет ли чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0), если ему хорошо попадут по корпусу.

«Любой упадет, если ему хорошо прилетит в печень. Главное — попасть в нужное место. Любой может упасть от ударов в корпус и голову», — сказал Фьюри в интервью BoxNation.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.