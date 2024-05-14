Фьюри: «Усик — лучший боец, с которым мне приходилось драться»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он еще не встречался с боксером такого уровня, как чемпион WBA, IBF и WBO Александр Усик.

«Усик — лучший боец, с которым мне приходилось драться. Он лучше Кличко, Уайлдера, Уайта, Чисоры и всех остальных. Он чемпион мира в двух весовых категориях и при этом победитель Олимпийских игр. Я впечатлен его заслугами. Он снес голову Энтони Джошуа, который должен был стать убийцей, но не стал», — сказал Фьюри в интервью BoxNation.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.