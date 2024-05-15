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Сегодня, 12:28

Фьюри признался, что у него есть психические расстройства

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) сообщил, что он страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство и СДВГ. В одну минуту я энергичный, в другую — подавлен. Но как бы то ни было, я в потрясающей форме, мне почти 36 лет, и я все еще на вершине мира. Как я говорил раньше, я всего лишь человек с двумя руками и ногами», — приводит слова Фьюри Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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