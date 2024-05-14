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Сегодня, 15:15

Тайсон дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победит чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика.

«Я с нетерпением жду этого поединка. Это будет интересный бой. Я склоняюсь к победе Тайсона Фьюри. Я считаю его лучшим бойцом в мире, особенно в тяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими.

Мы не должны заострять внимание на том, как выступил Фьюри в бою с Нганну. Это он сделал ту ночь великой. Он дал Франсису возможность, и это был просто плохой день в офисе для него. У всех бывают плохие дни, и это был плохой день для Фьюри",  — сказал Тайсон в интервью FightHype.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
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