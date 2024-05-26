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Сегодня, 00:59

Экс-звезда UFC Ванзант дебютирует в боксе против актрисы фильмов для взрослых

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант проведет боксерский поединок против актрисы фильмов для взрослых Элли Брук.

Ванзант и Брук сразятся за пояс чемпионки Misfits Boxing в среднем весе. Ванзант не проводила поединки с 2021 года.

Ранее Ванзант утверждала, что за 24 часа на OnlyFans заработала больше денег, чем за всю свою бойцовскую карьеру вместе взятую.

Поединок между Ванзант и Брук пройдет в ночь на 26 мая на «Энерджи Арене» в Хьюстоне.

Пейдж Ванзант
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