Экс-звезда UFC Ванзант дебютирует в боксе против актрисы фильмов для взрослых

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант проведет боксерский поединок против актрисы фильмов для взрослых Элли Брук.

Ванзант и Брук сразятся за пояс чемпионки Misfits Boxing в среднем весе. Ванзант не проводила поединки с 2021 года.

Ранее Ванзант утверждала, что за 24 часа на OnlyFans заработала больше денег, чем за всю свою бойцовскую карьеру вместе взятую.

Поединок между Ванзант и Брук пройдет в ночь на 26 мая на «Энерджи Арене» в Хьюстоне.