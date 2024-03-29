Минаков подерется с Томпсоном 29 марта на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

29 марта в Москве на территории столичной волейбольной арены «Динамо» проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». На канале РЕН ТВ началась видеотрансляция главного карда вечера боев.

В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» подерутся россиянин Виталий Минаков и англичанин Оли Томпсон. В соглавном противостоянии сойдутся Сергей Романов и Сергей Хрисанов. Перед этим в главном карде зрители также увидят бои Артем Тарасов — Али Хейбати и Виктор Боронин — Артем Рофаль.

«СЭ» на сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию. Турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть бесплатно в телеэфире и на сайте РЕН ТВ, на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

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