Исмаилов: «Наш третий бой с Минеевым состоится в ближайшее время!»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) подтвердил, что его бои с бывшим бойцом UFC в среднем весе Дарреном Тиллом (18-5) и Тимуром Никулиным в разработке.

«Тимур [Никулин] негодует: «Как так? Он будет бить Дарена Тилла, а не меня?» Оба противостояния в разработке, какой вам интересен больше, тому и быть: Никулин или Тилл?!

Для меня не важно, кто из них будет перед тем, как я встречусь с Минеевым, все уже обговорено! Если Штырков не вырубит Минеева 18 ноября, а я вырублю Никулина или Тилла, наше третье противостояние состоится в ближайшее время! И это все по боксу!» — написал Исмаилов в соцсети.

Владимир Минеев (16-1) и Иван Штырков (22-2) встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Исмаилов проиграл Минееву в реванше на турнире AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября 2021 года. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, хотя проиграл первые два раунда.