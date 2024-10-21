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Бразильский боец Родригес приехал в Россию для подготовки к бою с Кудряшовым

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Бразильский боец Фернандо Родригес приехал в Россию для подготовки к поединку с россиянином Дмитрием Кудряшовым.

«Мой соперник, Дмитрий, конечно, крутой парень, но я готов побороться. У меня хорошая сила, хорошая техника, Дмитрий — крепкий парень. Но я готов к победе. Начнем же! Спасибо тебе, РЕН ТВ. Спасибо тебе, Россия. Я люблю эту страну», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой между Кудряшовым и Родригесом станет главным поединком вечера. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов
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