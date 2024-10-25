Тренер Тулшаев оценил шансы Кудряшова и Родригеса на победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Муслим Тулшаев, тренер бразильского бойца Глейсона Тибау, считает, что у Дмитрия Кудряшова и Фернандо Родригеса равные шансы на победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Кудряшов — это высококлассный и тяжело бьющий спортсмен. Но и Родригес тоже с очень большой физической силой. И выглядит он очень большим», — цитирует Тулшаева РЕН ТВ.

Трансляция основного карда в эфире телеканала «РЕН ТВ» начнется в 23.15 мск. В прямом эфире смотреть вечер бокса в полном объеме можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.