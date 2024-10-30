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Иван Емельяненко и Тимур Мусаев примут участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который возглавит бой Дацика

Алина Савинова
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Российский боец Иван Емельяненко проведет реванш с Юрием Рябым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Спортсмены встречались в ринге в октябре 2023 года — тогда в бою по правилам бокса раздельным решением судей победу одержал Емельяненко.

Также в этот вечер на ринг выйдут Тимур «Золотой» Мусаев и Андрей «Цыган» Чеботарев. На счету 24-летнего Мусаева 12 побед и 3 поражения. В активе 26-летнего Чеботарева 4 победы и 5 поражений.

Оба поединка пройдут в формате 4-х раундов по 3 минуты.

Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.

Бокс
Иван Емельяненко
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