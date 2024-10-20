Калинин считает, что Кудряшов победит Родригеса нокаутом

Российский боец Сергей «Кратос» Калинин считает, что боксер Дмитрий Кудряшов выиграет поединок с Фернандо Родригесом нокаутом.

«Кудряшов знаменит своим боксом, жесткими дурами. Я буду болеть за него. Без разницы, кто будет соперником Кудряшова, молот даст по наковальне 100 процентов. Зная опыт Кудряшова, я думаю, он выиграет и выиграет нокаутом. Скорее всего,в последних раундах», — цитирует Калинина «РЕН ТВ».

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой между россиянином Кудряшовым и бразильцем Родригесом станет главным поединком вечера. Бой пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.