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Сегодня, 15:43

Родригес рассказал, что поможет ему победить Кудряшова

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Бразильский боец Фернандо Родригес поделился ожиданиями от боксерского поединка с россиянином Дмитрием Кудряшовым.

«Я гарантирую вам — всем зрителям РЕН ТВ, что у моего соперника будет самый сильный бой в его жизни», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой между Кудряшовым и Родригесом станет главным поединком вечера. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов
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