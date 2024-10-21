Родригес рассказал, что поможет ему победить Кудряшова

Бразильский боец Фернандо Родригес поделился ожиданиями от боксерского поединка с россиянином Дмитрием Кудряшовым.

«Я гарантирую вам — всем зрителям РЕН ТВ, что у моего соперника будет самый сильный бой в его жизни», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой между Кудряшовым и Родригесом станет главным поединком вечера. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.