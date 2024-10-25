Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 23:15

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция турнира

Началась прямая трансляция прелимов «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Началась прямая трансляция предварительного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бесплатно смотреть трансляцию турнира можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». На телеканале РЕН ТВ покажут бои основного карда (эфир начнется в 23.15 по московскому времени).

Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве. В главном поединке ивента сойдутся россиянин Дмитрий Кудряшов и бразильский боксер Фернандо Родригеса. Формат поединка — 6 раундов по 3 минуты. В соглавном событии ожидается схватка российского боксера Вячеслава Василевского и Глейсона Тибау из Бразилии. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: материалы и новости, обзоры боев и турниров, расписание поединков в разделе нашего сайта

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Популярное видео
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и трансляция турнира 25 октября

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости