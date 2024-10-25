Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

25 октября, 23:45

Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» онлайн

Вячеслав Василевский проведет поединок против Глейсона Тибау 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Василевский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер Вячеслав Василевский проведет боксерский поединок против бразильца Глейсона Тибау на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты. Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В прямом эфире смотреть бой Василевский — Тибау можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.

36-летний Василевский — заслуженный мастер спорта России по боевому самбо и обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. 41-летний Тибау — бывший боец UFC.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: материалы и новости, обзоры боев и турниров, расписание поединков в разделе нашего сайта

Бокс
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Популярное видео
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция турнира

Суров победил Тетерина решением большинства судей на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости