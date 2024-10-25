Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» онлайн
Вячеслав Василевский проведет поединок против Глейсона Тибау 25 октября
Российский боксер Вячеслав Василевский проведет боксерский поединок против бразильца Глейсона Тибау на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты. Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В прямом эфире смотреть бой Василевский — Тибау можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.
36-летний Василевский — заслуженный мастер спорта России по боевому самбо и обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. 41-летний Тибау — бывший боец UFC.
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