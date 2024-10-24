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Сегодня, 19:04

Кудряшов оказался тяжелее Родригеса на взвешивании перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Участники турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания и провели дуэли взглядов перед поединками, которые пройдут 25 октября в Москве.

Результаты взвешивания:

Дмитрий Кудряшов (121,2 кг)) — Фернандо Родригес (115 кг)

Вячеслав Василевский (83,5 кг) — Глейсон Тибау (83,2 кг)

Артем Сусленков (107,7 кг) — Кристиан Хаммер (123,5 кг)

Святослав Тетерин (106,4 кг) — Давид Суров (101,8 кг)

Боец ММА Вячеслав Василевский (слева) и&nbsp;боксер Дмитрий Кудряшов. Кудряшов против огромного бразильца, Василевский против ветерана UFC. Чего ждать от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Трансляция турнира в эфире «РЕН ТВ» начнется в 23.15 мск.

Глейсон Тибау
Дмитрий Кудряшов
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