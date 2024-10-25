Суров победил Тетерина решением большинства судей на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Россиянин Давид Суров в финале «Гран-при» в тяжелом весе победил соотечественника Святослава Тетерина в главном карде турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

После четырех раундов по три минуты Суров одержал победу решением большинства судей.

Турнир по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В прямом эфире смотреть вечер бокса в полном объеме можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.