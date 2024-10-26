Василевский одержал победу над Тибау на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Вячеслав Василевский одержал победу на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Единогласным решением судей по итогам 4 раундов он победил бразильского бойца Глейсона Тибау.

36-летний россиянин является заслуженным мастером спорта России по боевому самбо и обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В ММА он одержал 36 побед и потерпел 9 поражений.

41-летний бразилец провел первый бой в боксе. В ММА его рекорд — 39-19.