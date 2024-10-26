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Василевский одержал победу над Тибау на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вячеслав Василевский против Глейсона Тибау.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский боец Вячеслав Василевский одержал победу на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Единогласным решением судей по итогам 4 раундов он победил бразильского бойца Глейсона Тибау.

36-летний россиянин является заслуженным мастером спорта России по боевому самбо и обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В ММА он одержал 36 побед и потерпел 9 поражений.

41-летний бразилец провел первый бой в боксе. В ММА его рекорд — 39-19.

Дмитрий Кудряшов (слева) и&nbsp;Фернандо Родригес. Кудряшов против Родригеса, Василевский — Тибау. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бокс
Глейсон Тибау
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